«Реальность будет гораздо хуже». Почему тактическое ядерное оружие опасно наравне со стратегическим и не должно сойти с рук РФ — CNN

26 сентября, 14:57
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Российский ракетный комплекс Ярс, способный нести стратегическую ядерную боеголовку (на фото парад в Москве, 9 мая 2022 года). Однако и тактическое ядерное оружие может быть равноценно опасным (Фото:Пресс-служба Кремля)

Российский ракетный комплекс Ярс, способный нести стратегическую ядерную боеголовку (на фото парад в Москве, 9 мая 2022 года). Однако и тактическое ядерное оружие может быть равноценно опасным (Фото:Пресс-служба Кремля)

Ядерные угрозы России, озвученные Владимиром Путиным в речи о мобилизации в РФ и планах аннексии украинских территорий, стали главной темой мировой повестки.

Вслед за французским агентством AFP, которое описало возможные сценарии применения Россией ядерного оружия, американский CNN обнародовал свои разъяснения о тактическом ядерном оружии России и том, чем оно отличается от стратегического — и отличается ли действительно.

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НВ пересказывает главные факты из этого материала.

Сколько ядерных боеголовок у России?

По данным Федерации американских ученых, Россия располагает 4477 ядерными боеголовками (развернутые и резервные совокупно). Чуть менее половины из них — около 1900 — это так называемые «нестратегические» боеголовками, также известные как тактическое ядерное оружие.

Как и многие другие международные СМИ и обозреватели, CNN предполагает, что в случае применения такого оружия Россией речь будет идти именно о тактических ядерных боеголовках.

Чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического?

Тактические боеголовки имеют условную «малую» мощность — от 10 до 100 килотонн тротила. Теоретически они предназначены для удара по ограниченной зоне — уничтожения танковых колонн или авианосной ударной группы, если используются в море.

Самые мощные российские «стратегические» ядерные боеголовки имеют взрывную мощность от 500 до 800 килотонн и предназначены для уничтожения целых городов, а то и нескольких [за один удар].

Однако упоминание о «малой мощности» тактического ядерного оружия может ввести в заблуждение, констатирует CNN. Взрывной мощности от 10 до 100 килотонн достаточно, чтобы вызвать серьезные разрушения — как уже выяснил мир в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии. Эти бомбы были эквивалентны примерно 15 и 21 килотоннам тротила соответственно — что соответствует диапазону тактического ядерного оружия России.

По данным правительственных архивов США, первые взрывы в Хиросиме и Нагасаки мгновенно убили около 70 000 и 35 000 человек, а еще десятки тысяч позже умерли от заболеваний, связанных с поражением радиацией.

Алекс Веллерштейн, директор по научным и технологическим исследованиям в Технологическом институте Стивенса в Нью-Джерси, поясняет, что реальная разница между видами ядерного оружия заключается не в том, какова его взрывная мощность, а в том, каковы его цели.

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«Атомные бомбардировки Японии были „стратегическими“ атаками, направленными главным образом на то, чтобы уничтожить боевой дух и путем устрашения вынудить японское высшее командование капитулировать. Бомбу мощностью 15 килотонн сделало „стратегической“ именнно то, куда она была направлена», — написал Веллерштейн ранее в этом году в блоге Outrider, освещающем вопросы безопасности.

Другие профильные специалисты, включая бывшего министра обороны США Джеймс Мэттиса, полагают, что никакой разницы между стратегическим и тактическим ядерным оружием и вовсе нет.

«Я не думаю, что существует такое понятие, как „тактическое ядерное оружие“. Любое ядерное оружие, примененное в любое время, меняет стратегические правила игры», — заявлял Мэттис еще в 2018 году на слушаниях в Конгрессе США.

Инфографика: НВ

Что будет, если Россия применит ядерное оружие?

Значительный запас тактического ядерного вооружения Россия получила еще от Советского Союза, поддерживая его впоследствии.

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Изначально предполагалось, что использование тактических боеголовок на поле боя может позволить нанести «решительный удар», который дает возможность стране избежать поражения, не прибегая к использованию своего самого мощного ядерного оружия — ведь после ответной атаки такого же уровня это привело бы к «уничтожению цивилизации». О такой доктринальной стратегии напоминают специалисты Union of Concerned Scientists (США) — эта некоммерческая неправительственная организация существует с конца 1960-х и объединяет ученых, которые подвергают критическому анализу те сферы государственной политики США, где наука и техника имеют определяющее значение.

Однако в своем анализе ученые из Union of Concerned Scientists называют такой подход «ошибочным и опасным». По их мнению, тактическое ядерное оружие лишь привносит неоднозначность в проблему использования подобного оружия в целом. Ведь это повышает вероятность того, что страна, использующая тактические ядерные боеголовки может счесть, что ей «сойдет с рук ограниченная атака», заявили в организации.

Там указывают на то, что некоторые выводы других аналитиков последних лет лишь повышают риски такой безнаказанности, поскольку преуменьшают значение даже тактического ядерного удара, пишет CNN.

К примеру, специалисты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания) в летней публикации предположили, что применение тактического ядерного оружия против командных центров или авиабаз в Европе может спровоцировать лишь «ограниченное» число жертв среди гражданского населения в прилегающих районах.

Так, по их оценкам, оно будет исчисляться сотнями людей, если предположить тактический ядерный удар по Сувалкскому коридору — участку сухопутной границы между Польшей и Литвой (обе страны — члены НАТО), который отделяет российский Калининград от соседней Беларуси и давно считается самым вероятным местом атаки РФ в случае военного противостояния со странами НАТО.

Однако реальность, вероятно, будет далека от этого — и гораздо хуже, предупреждают эксперты Union of Concerned Scientists. Конфликт с применением тактического ядерного оружия быстро выйдет из-под контроля, прогнозируют эти специалисты со ссылкой на т.н. «военные игры» США — моделирование возможных сценариев развития конфликтов.

Так, моделирование Принстонским университетом американо-российского конфликта, который гипотетически начинается с применения тактического ядерного оружия, предполагает быструю эскалацию событий, в результате которой погибнут и будут ранены более 90 млн человек.

А Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) утверждает, что Европа 2022 года является гораздо более опасной локацией для применения ядерного оружия, чем Япония 1945 года — и из-за изолированности последней, и из-за меньшего населения этой страны.

В современной Европе «один ядерный взрыв, вероятно, унес бы жизни сотен тысяч мирных жителей, ранены были бы многие другие; радиоактивные осадки могли бы загрязнить большие территории в нескольких странах», предупреждают аналитики ICAN.

«Экстренные службы не смогли бы эффективно отреагировать [на ядерный удар], а повсеместная паника вызвала массовую миграцию людей и серьезный экономический спад. Многократные удары, конечно, были бы еще хуже», — добавили в ICAN.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Россия Ядерное оружие Ядерная угроза CNN Ядерная война Сдерживание России Ядерная боеголовка Война России против Украины

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