«Реальность будет гораздо хуже». Почему тактическое ядерное оружие опасно наравне со стратегическим и не должно сойти с рук РФ — CNN 26 сентября, 14:57 Российский ракетный комплекс Ярс, способный нести стратегическую ядерную боеголовку (на фото парад в Москве, 9 мая 2022 года). Однако и тактическое ядерное оружие может быть равноценно опасным (Фото:Пресс-служба Кремля)

Ядерные угрозы России, озвученные Владимиром Путиным в речи о мобилизации в РФ и планах аннексии украинских территорий, стали главной темой мировой повестки.

Вслед за французским агентством AFP, которое описало возможные сценарии применения Россией ядерного оружия, американский CNN обнародовал свои разъяснения о тактическом ядерном оружии России и том, чем оно отличается от стратегического — и отличается ли действительно.

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НВ пересказывает главные факты из этого материала.

Сколько ядерных боеголовок у России?

По данным Федерации американских ученых, Россия располагает 4477 ядерными боеголовками (развернутые и резервные совокупно). Чуть менее половины из них — около 1900 — это так называемые «нестратегические» боеголовками, также известные как тактическое ядерное оружие.

Как и многие другие международные СМИ и обозреватели, CNN предполагает, что в случае применения такого оружия Россией речь будет идти именно о тактических ядерных боеголовках.

Чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического?

Тактические боеголовки имеют условную «малую» мощность — от 10 до 100 килотонн тротила. Теоретически они предназначены для удара по ограниченной зоне — уничтожения танковых колонн или авианосной ударной группы, если используются в море.

Самые мощные российские «стратегические» ядерные боеголовки имеют взрывную мощность от 500 до 800 килотонн и предназначены для уничтожения целых городов, а то и нескольких [за один удар].



Однако упоминание о «малой мощности» тактического ядерного оружия может ввести в заблуждение, констатирует CNN. Взрывной мощности от 10 до 100 килотонн достаточно, чтобы вызвать серьезные разрушения — как уже выяснил мир в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии. Эти бомбы были эквивалентны примерно 15 и 21 килотоннам тротила соответственно — что соответствует диапазону тактического ядерного оружия России.

По данным правительственных архивов США, первые взрывы в Хиросиме и Нагасаки мгновенно убили около 70 000 и 35 000 человек, а еще десятки тысяч позже умерли от заболеваний, связанных с поражением радиацией.



Алекс Веллерштейн, директор по научным и технологическим исследованиям в Технологическом институте Стивенса в Нью-Джерси, поясняет, что реальная разница между видами ядерного оружия заключается не в том, какова его взрывная мощность, а в том, каковы его цели.



«Атомные бомбардировки Японии были „стратегическими“ атаками, направленными главным образом на то, чтобы уничтожить боевой дух и путем устрашения вынудить японское высшее командование капитулировать. Бомбу мощностью 15 килотонн сделало „стратегической“ именнно то, куда она была направлена», — написал Веллерштейн ранее в этом году в блоге Outrider, освещающем вопросы безопасности.

Другие профильные специалисты, включая бывшего министра обороны США Джеймс Мэттиса, полагают, что никакой разницы между стратегическим и тактическим ядерным оружием и вовсе нет.



«Я не думаю, что существует такое понятие, как „тактическое ядерное оружие“. Любое ядерное оружие, примененное в любое время, меняет стратегические правила игры», — заявлял Мэттис еще в 2018 году на слушаниях в Конгрессе США.

Инфографика: НВ

Что будет, если Россия применит ядерное оружие?

Значительный запас тактического ядерного вооружения Россия получила еще от Советского Союза, поддерживая его впоследствии.



Изначально предполагалось, что использование тактических боеголовок на поле боя может позволить нанести «решительный удар», который дает возможность стране избежать поражения, не прибегая к использованию своего самого мощного ядерного оружия — ведь после ответной атаки такого же уровня это привело бы к «уничтожению цивилизации». О такой доктринальной стратегии напоминают специалисты Union of Concerned Scientists (США) — эта некоммерческая неправительственная организация существует с конца 1960-х и объединяет ученых, которые подвергают критическому анализу те сферы государственной политики США, где наука и техника имеют определяющее значение.

Однако в своем анализе ученые из Union of Concerned Scientists называют такой подход «ошибочным и опасным». По их мнению, тактическое ядерное оружие лишь привносит неоднозначность в проблему использования подобного оружия в целом. Ведь это повышает вероятность того, что страна, использующая тактические ядерные боеголовки может счесть, что ей «сойдет с рук ограниченная атака», заявили в организации.

Там указывают на то, что некоторые выводы других аналитиков последних лет лишь повышают риски такой безнаказанности, поскольку преуменьшают значение даже тактического ядерного удара, пишет CNN.

К примеру, специалисты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания) в летней публикации предположили, что применение тактического ядерного оружия против командных центров или авиабаз в Европе может спровоцировать лишь «ограниченное» число жертв среди гражданского населения в прилегающих районах.

Так, по их оценкам, оно будет исчисляться сотнями людей, если предположить тактический ядерный удар по Сувалкскому коридору — участку сухопутной границы между Польшей и Литвой (обе страны — члены НАТО), который отделяет российский Калининград от соседней Беларуси и давно считается самым вероятным местом атаки РФ в случае военного противостояния со странами НАТО.

Однако реальность, вероятно, будет далека от этого — и гораздо хуже, предупреждают эксперты Union of Concerned Scientists. Конфликт с применением тактического ядерного оружия быстро выйдет из-под контроля, прогнозируют эти специалисты со ссылкой на т.н. «военные игры» США — моделирование возможных сценариев развития конфликтов.

Так, моделирование Принстонским университетом американо-российского конфликта, который гипотетически начинается с применения тактического ядерного оружия, предполагает быструю эскалацию событий, в результате которой погибнут и будут ранены более 90 млн человек.

А Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) утверждает, что Европа 2022 года является гораздо более опасной локацией для применения ядерного оружия, чем Япония 1945 года — и из-за изолированности последней, и из-за меньшего населения этой страны.

В современной Европе «один ядерный взрыв, вероятно, унес бы жизни сотен тысяч мирных жителей, ранены были бы многие другие; радиоактивные осадки могли бы загрязнить большие территории в нескольких странах», предупреждают аналитики ICAN.



«Экстренные службы не смогли бы эффективно отреагировать [на ядерный удар], а повсеместная паника вызвала массовую миграцию людей и серьезный экономический спад. Многократные удары, конечно, были бы еще хуже», — добавили в ICAN.

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