«Если не станет Путина». Что будет с Россией и войной в Украине — прогноз Корбана 17 января, 15:35 Корбан спрогнозировал, что буде с Россией, если диктатора Владимира Путина не станет (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Бизнесмен и общественный деятель из Днепра Геннадий Корбан в эфире Radio NV рассказал, кто отвечает за развязанную против Украины войну.

«Есть только одна ось зла — это [диктатор Владимир] Путин и ближайшее его окружение типа [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева — кооператив Озеро так называемый, который пропагандирует эту войну, который несет эту войну. И Путин за все это отвечает», — говорит Корбан.

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Также он рассказал, что будет в России, если Путин перестанет быть у власти:

«Если не станет Путина по какой-то причине, война остановится точно. Россия может погрузиться в хаос, потому что нет никого другого, кроме него, кто может быть настолько популярным среди прежде всего российского населения, которое тоже находится под прессом пропаганды и глубоко с промытыми мозгами. <...> Уверен, что мой анализ отвечает тому, что там происходит на самом деле».

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А бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что Путин не доживет до 2024 года, так как будет убит.

В то же время руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявляет, что Путин действительно болен раком. О плохом здоровье диктатора говорят давно, как и том, что будет после отхода Путина от власти.

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