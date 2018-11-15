Чрезвычайный прием: в Неаполе протестующие попытались прорваться к Сальвини — видео

В Неаполе протестующие пытались прорваться в мэрию, где заместитель премьер-министра и глава МВД Маттео Сальвини принял участие в заседании местного комитета по общественному порядку.
Об этом пишет ANSA.
Демонстрантов из социального центра Insurgencia встретила полиция. У одного из протестующих обнаружили кровотечение из головы.
По словам самого Сальвини, ему был оказан "чрезвычайный прием" в Неаполе.
"Мне сказали, что это обычные идиоты из социальных центров", - сказал Сальвини после встречи.
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