15 ноября 2018, четверг

Чрезвычайный прием: в Неаполе протестующие попытались прорваться к Сальвини — видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

В Неаполе протестующие пытались прорваться в мэрию, где заместитель премьер-министра и глава МВД Маттео Сальвини принял участие в заседании местного комитета по общественному порядку.

Об этом пишет ANSA.

Демонстрантов из социального центра Insurgencia встретила полиция. У одного из протестующих обнаружили кровотечение из головы.

По словам самого Сальвини, ему был оказан "чрезвычайный прием" в Неаполе.

"Мне сказали, что это обычные идиоты из социальных центров", - сказал Сальвини после встречи.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове