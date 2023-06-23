В Пентагоне отрицают причастность США к ударам по Чонгарскому мосту 23 июня, 06:03 Последствия удара по мосту в районе Чонгара (Фото:Russian-installed leader of the Kherson region Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США не причастны к планированию и удару по Чонгарскому мосту.



«Это борьба Украины, они планируют и проводят эти боевые действия. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что они имеют боевые возможности, необходимые для защиты собственной страны и возвращения части территорий», — заявил Райдер.

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Он подчеркнул, что США не причастны к выбору целей, которые обстреливают ВСУ.

«Они выбирают цели и выполняют эту миссию», — сообщил Райдер.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».

В свою очередь в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.