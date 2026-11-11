Ультраправая AfD поддерживает участие России в чемпионате мира по хоккею

AfD и Левая партия поддерживают участие сборной РФ в чемпионате мира по хоккею (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben/File Photo)

Ультраправая Альтернатива для Германии (AfD) и Левая партия поддерживают участие сборной России в чемпионате мира по хоккею среди мужчин, который должен пройти в ФРГ с 13 по 31 января 2027 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Международная федерация хоккея решила продлить отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров в 2025 году из соображений безопасности. Однако Москва обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде, который встал на ее сторону. Это вызвало критику в спортивных, политических и деловых кругах.

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«Мы расцениваем это как возвращение к нормальности. Разумеется, российским спортсменам также следует выдавать визы», — сказал представитель фракции AfD по вопросам спорта Йорн Кёниг.

В немецкой Левой партии также считают, что решение арбитража следует выполнить.

«Мы больше не должны закрывать глаза на эту печальную реальность», — заявил представитель партии по вопросам спорта Кристиан Герке, отметив, что российские спортсмены уже вернулись к соревнованиям в ряде других видов спорта.

Представитель государственного министра спорта Германии Рональда Рауе сообщил, что участие РФ сделает проведение чемпионата мира «практически невозможным по спортивным и экономическим причинам».

Ранее Германия угрожала отказаться от проведения турнира, однако сейчас этот вопрос больше не рассматривается.

В то же время некоторые сборные, в частности действующий чемпион мира Финляндия, пригрозили бойкотировать соревнования в случае допуска россиян.

Ранее СМИ сообщали, что итальянский юрист Джулио Палермо, возглавлявший арбитражную группу Спортивного арбитражного суда по делу о допуске российских хоккейных сборных к международным соревнованиям, за несколько недель до этого выступал на юридической конференции в Москве.