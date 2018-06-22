22 июня 2018, пятница

ЧМ-2018: в Казани полиция отобрала у иранской болельщицы баннер в поддержку женщин

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На трансляцию матча с Испанией в Иране впервые за 39 лет женщинам разрешили пройти на стадион

На трансляцию матча с Испанией в Иране впервые за 39 лет женщинам разрешили пройти на стадион

Иранка Марьям Кашкаэй заявила, что накануне матча она планировала поднять флаг для протеста против запрета женщин Ирана посещать матчи на стадионе. Полиция отобрала у иранки баннер и продержала ее два часа в служебном помещении, сообщает канал Al Arabiya.

Инцидент произошел 20 июня во время встречи между сборными Ирана и Испании в Казани.

У Кашкаэй было разрешение от Международной федерации футбола (FIFA) на демонстрацию этого баннера.

На трансляцию матча с Испанией в Иране впервые за 39 лет женщинам разрешили пройти на стадион наравне с мужчинами. До этого болельщицам приходилось переодеваться в мужчин, чтобы посмотреть футбол.

Напомним, что 12 января в Саудовской Аравии вступил в силу закон, согласно которому женщины могут посещать футбольные стадионы.

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