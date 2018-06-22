ЧМ-2018: в Казани полиция отобрала у иранской болельщицы баннер в поддержку женщин

Иранка Марьям Кашкаэй заявила, что накануне матча она планировала поднять флаг для протеста против запрета женщин Ирана посещать матчи на стадионе. Полиция отобрала у иранки баннер и продержала ее два часа в служебном помещении, сообщает канал Al Arabiya.
Инцидент произошел 20 июня во время встречи между сборными Ирана и Испании в Казани.
У Кашкаэй было разрешение от Международной федерации футбола (FIFA) на демонстрацию этого баннера.
На трансляцию матча с Испанией в Иране впервые за 39 лет женщинам разрешили пройти на стадион наравне с мужчинами. До этого болельщицам приходилось переодеваться в мужчин, чтобы посмотреть футбол.
Напомним, что 12 января в Саудовской Аравии вступил в силу закон, согласно которому женщины могут посещать футбольные стадионы.
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