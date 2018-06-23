23 июня 2018, суббота

ЧМ-2018: иностранные болельщики забронировали номера в несуществующем отеле

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Болельщики ЧМ-2018 забронировали номера в несуществующем отеле

Болельщики ЧМ-2018 забронировали номера в несуществующем отеле

Иностранные болельщики, которые приехали на Чемпионат мира в Россию, забронировали номера в несуществующем отеле в Нижнем Новгороде.

Об этом рассказали в областном департаменте развития туризма, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что несколько болельщиков из Швеции и Аргентины, прибывших в Нижний Новгород на матчи ЧМ-2018, забронировали номера в отеле Savinn Hotel, якобы расположенном в центре города - на улице Алексеевской. При этом гости пользовались одной из международных систем бронирования.

Однако, прибыв в Нижний Новгород, иностранцы не обнаружили гостиницы с таким названием по указанному адресу.

"Туристам, забронировавшим номера в несуществующей гостинице по этому адресу, была оказана помощь в подборе альтернативных вариантов размещения", - отметили в департаменте.

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