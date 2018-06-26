ЧМ-2018: болельщик из Саудовской Аравии лишился более 15 миллионов рублей из-за мошенников

Болельщик из Саудовской Аравии отдал мошенникам более 15 миллионов рублей

В Москве мошенник похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 миллионов рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей.

Как сообщает Интерфакс, в центре Москвы саудовский болельщик встретился с неизвестным мужчиной, который обещал за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград.

Иностранец отдал мошеннику 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.