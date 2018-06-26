26 июня 2018, вторник

ЧМ-2018: болельщик из Саудовской Аравии лишился более 15 миллионов рублей из-за мошенников

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Болельщик из Саудовской Аравии отдал мошенникам более 15 миллионов рублей

Болельщик из Саудовской Аравии отдал мошенникам более 15 миллионов рублей

В Москве мошенник похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 миллионов рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей.

Как сообщает Интерфакс, в центре Москвы саудовский болельщик встретился с неизвестным мужчиной, который обещал за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград.

Иностранец отдал мошеннику 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове