В Турции заявили, что вернутся к обсуждению членства Швеции в НАТО в июне 6 апреля, 11:27 Швеция ждет ратификации заявки о вступлении в НАТО от Турции, Финляндия уже в блоке (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Турция вернется к обсуждению вопроса членства Швеции в НАТО в июне, в первой половине месяца делегации проведут встречу.

Об этом сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин в интервью агентству Анадолу.

«После утверждения нашим парламентом заявки на членство в НАТО Финляндии мы согласились провести следующую встречу со Швецией в течение первой или второй недели июня», — отметил он.

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Калин пояснил, что такие сроки связаны с тем, что с 1 июня в Швеции вступает в силу новый закон о борьбе с терроризмом.

«Закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу 1 июня, является самым строгим, дисциплинированным и всеобъемлющим законом о борьбе с терроризмом, который Швеция принимала за всю свою историю. Это закон, который был подготовлен в рамках конституционной поправки, которую они внесли в прошлом году. Он также имеет прямое отношение к тем вопросам, которые мы согласовали. Мы ожидаем, что этот процесс ускорится с 1 июня», — пояснил представитель турецкого лидера.

Он добавил, что в Анкаре ожидают ускорения процесса выполнения Швецией турецких требований для членства в НАТО.

«Однако если есть другие административные шаги, которые они могут сделать до 1 июня, это могло бы еще ускорить процесс», — резюмировал Калин.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.

Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать «120 террористов».

