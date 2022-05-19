Еще одна страна заявила о готовности помочь Швеции и Финляндии в случае нападения РФ на фоне вступления в НАТО 19 мая, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Матеуш Моравецкий заявил о поддержке Швеции и Финляндии на этапе вступления в НАТО (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Польша готова помочь Швеции и Финляндии в случае нападения России на фоне их вступления в НАТО.

Об этом сообщил премьер-министр страны Матуш Моравецкий на конференции Strategic Ark, пишет Укринформ.

«Я хотел бы объяснить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию при их вступлении в НАТО Польша придет им на помощь», — отметил он.

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Моравецкий подчеркнул, что присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу будет важным сигналом по укреплению безопасности в Европе и серьезным поражением для Кремля.

Он добавил, что Россию от нападений на соседние страны может отпугнуть только военная способность других стран и сильные санкции.

«Путин — это не только сумасшедший, которым его многие считают, он хорошо знает, что победа над Западом связана с его расколом, поэтому мы должны быть едины», — резюмировал польский премьер.

Ранее с подобным заявлением выступили президент США Джо Байден и премьер Канады Джастин Трюдо.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».



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