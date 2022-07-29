Две трети стран НАТО ратифицировали соглашение о членстве Швеции и Финляндии в Альянсе

29 июля, 15:43
Швеция и Финляндия в шаге от окончательного вступления в НАТО (Фото:Yves Herman/File Photo/Reuters)

Швеция и Финляндия в шаге от окончательного вступления в НАТО (Фото:Yves Herman/File Photo/Reuters)

По состоянию на 29 июля две трети стран НАТО ратифицировали соглашение о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде в Twitter.

«2/3 всех членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии. Мы благодарны за вашу поддержку и быстрые 20 ратификаций!» — написала она.

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Линде также опубликовала список стран, которые уже ратифицировали договор.

https://twitter.com/AnnLinde/status/1552945757229137920

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия

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