Байден направил на утверждение в Сенат протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Байден призвал Сенат ратифицировать протоколы о членстве Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:Kevin Lamarque/File Photo/Reuters)
Президент США Джо Байден передал на ратификацию в Сенат протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
«Настоящим предлагаю для ознакомления и согласия Сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору 1949 года о присоединении Финляндской Республики и Королевства Швеции», — говорится в сообщении Белого дома.
Байден напомнил, что протоколы были подписаны в Брюсселе 5 июля.
«Они будут вносить чистый вклад в Североатлантический альянс как в силах, так и в ресурсах, и они разделяют критически важные ценности с Соединенными Штатами. Вступление Финляндии и Швеции поможет продвигать приоритеты США в НАТО», — пояснил президент США.
Он также попросил Сенат предоставить быстрые рекомендации и согласие на ратификацию протоколов.
«Мы призываем всех союзников действовать оперативно и в своих собственных процессах ратификации с учетом текущих глобальных соображений. Моя администрация готова проинформировать вас и помочь вам в ваших обсуждениях», — резюмировал Байден.
5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.
После подписание документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран, добавив, что этот «исторический шаг» стал ответом на российскую агрессию. Столтенберг сказал процесс ратификации должен пройти быстро, отметив, что речь идет о месяцах. Присоединение Финляндии и Швеции к Альянсу первой в тот же день ратифицировала Канада.
Финляндия и Швеция были официально приглашены в НАТО на саммите в Мадриде 29 июня, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и агрессивной риторики кремлевского режима а адрес коллективного Запада.
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