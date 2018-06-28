28 июня 2018, четверг

Член Верховного суда США подал в отставку, позволяя Трампу переформатировать Верховный суд

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Трамп пообещал немедленно найти замену Кеннеди

Трамп пообещал немедленно найти замену Кеннеди

81-летний член Верховного суда США Энтони Кеннеди заявил об уходе на пенсию. Его часто называли "колеблющимся судьей" - Кеннеди поддерживал решения и либералов, и консерваторов, обеспечивая баланс политических сил в суде. Теперь же Дональд Трамп может номинировать на место судьи кандидата, чей голос полностью изменит курс Верховного суда.

Об этом сообщает BBC.

Кеннеди покинет пост 31 июля. О своем решении судья уведомил президента официальным письмом, в котором отметил, что для него было высочайшей честью и привилегией служить стране в рамках федеральной юстиции в течение 43 лет.

Трамп пообещал немедленно найти ему замену. По словам президента США, он рассматривает список из 25 кандидатов на эту должность.

В Верховном Суде 9 судей, пятеро из которых - консерваторы. Кеннеди, будучи назначенным республиканским президентом, был ценен и для либералов и для консерваторов. Судья встал на защиту прав ЛГБТ, отстоял программу медицинского страхования для малообеспеченных Obamacare и ограничил применение смертной казни. Одновременно он отстаивал и более консервативные позиции, голосуя за поддержку религиозных свобод и ограничение финансирования избирательных кампаний.

После ухода Кеннеди назначение Трампом еще одного, шестого консерватора, может склонить суд на сторону президента.

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