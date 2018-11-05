Читатели Bild назвали своего фаворита на смену Меркель

38% читателей немецкой газеты Bild заявили, что хотели бы видеть на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) экс-главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводился с 30 по 31 октября среди 1008 человек.
Вслед за Мерцем идет генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой отдали голоса 27% опрошенных, 13% хотят видеть на должности Меркель министра здравоохранения Йенса Шпана.
29 октября в Берлине Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря. В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.
Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.
Напомним, что на фоне заявления главы немецкого правительства Ангелы Меркель о намерении отказаться от должности главы Христианско-демократического союза (ХДС) Свободные демократы призвали ее покинуть и кресло канцлера.
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