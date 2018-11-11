Число жертв взрывов в Сомали превысило 50 человек

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб

В результате взрывов у гостиницы Sahafi в сомалийской столице Могадишо погибли уже 53 человека и еще более 100 получили ранения, сообщает АР.

"Количество погибших в результате взрывов в пятницу рядом с отелем в Могадишо возросло до 53", - говорится в сообщении.

Еще более 100 человек получили ранения, многие из них - тяжелые.

Есть опасения, что число погибших может возрасти.

Напомним, 9 ноября в столице Сомали Могадишо произошло по меньшей мере три взрыва, а также было слышно звуки выстрелов. Ранее сообщалось о 39 погибших.

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб, которая планировала атаковать правительственных и военных чиновников.