18 октября 2018, четверг

Число жертв урагана Майкл достигло 33 человек

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Последствия урагана Майкл

Последствия урагана Майкл

Руководство нескольких штатов США сообщило, что число жертв урагана Майкл возросло до 33 человек.

Об этом передает USA Today.

Большинство погибших обнаружено во Флориде - 23. Еще 10 человек погибли в Вирджинии, Северной Каролине и Джорджии.

Также сообщается, что повреждения получили более 15 тысяч домов. Более четырех тысяч домов разрушены.

Напомним, 10 октября на США обрушился ураган Майкл. По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. Майкл был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных. 

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