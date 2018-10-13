Число жертв урагана Майкл возросло до 17 человек

Число погибших в результате обрушившегося на США урагана Майкл увеличилось до 17 человек, передает CNN.
По данным телеканала, тела жертв стихии были обнаружены в штатах Флорида, Джорджия, Вирджиния и Северная Каролина.
Как отмечается, число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
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Напомним, 10 октября на США обрушился ураган Майкл. По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. Майкл был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.
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