13 октября 2018, суббота

Число жертв урагана Майкл возросло до 17 человек

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Число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы

Число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы

Число погибших в результате обрушившегося на США урагана Майкл увеличилось до 17 человек, передает CNN.

По данным телеканала, тела жертв стихии были обнаружены в штатах Флорида, Джорджия, Вирджиния и Северная Каролина.

Как отмечается, число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Напомним, 10 октября на США обрушился ураган Майкл. По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. Майкл был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных. 

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