Число жертв урагана Майкл в США увеличилось до шести человек

Число погибших из-за урагана Майкл в США увеличилось до шести человек, сообщает CNN.
По данным телеканала, четыре человека погибли в штатах Северная Каролина, Флорида и Джорджия.
По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.
Как передает АР, в Северной Каролине в результате удара стихии без электроэнергии остались в общей сложности более 390 тыс. домов и владений.
Также из-за урагана в штатах Северная Каролина и Джорджия были отменены большинство авиарейсов.
Отмечается, что к настоящему времени ураган ослаб до тропического шторма.
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Ранее сообщалось об одном погибшем.
Напомним, 10 октября мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.
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