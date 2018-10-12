12 октября 2018, пятница

Число жертв урагана Майкл в США увеличилось до шести человек

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К настоящему времени ураган ослаб до тропического шторма

К настоящему времени ураган ослаб до тропического шторма

Число погибших из-за урагана Майкл в США увеличилось до шести человек, сообщает CNN.

По данным телеканала, четыре человека погибли в штатах Северная Каролина, Флорида и Джорджия.

По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.

Как передает АР, в Северной Каролине в результате удара стихии без электроэнергии остались в общей сложности более 390 тыс. домов и владений. 

Также из-за урагана в штатах Северная Каролина и Джорджия были отменены большинство авиарейсов.

Отмечается, что к настоящему времени ураган ослаб до тропического шторма.

 

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Напомним, 10 октября мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.

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