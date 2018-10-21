Число жертв урагана Майкл достигло 36 человек

Руководство нескольких американских штатов сообщило, что в результате урагана Майкл, который обрушился на побережье США 10 октября, погибло не менее 36 человек.

Об этом передает CNN.

Детали о гибели людей не сообщаются.

Напомним, 10 октября на США обрушился ураган Майкл. По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. Майкл был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.