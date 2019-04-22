Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 262 человек Сегодня, 04:51 11 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Stringer REUTERS/Stringer

В результате серии взрывов, которые прогремели на католическую Пасху на Шри-Ланке, погибло 262 человека.

Ранения получили 452 человека, сообщает News First.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.