10 ноября 2018, суббота

Число жертв теракта в Сомали возросло до 39 человек

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Взрывы возле отеля Sahafi в столице Сомали Могадишо

Взрывы возле отеля Sahafi в столице Сомали Могадишо

В результате взрывов возле отеля Sahafi в столице Сомали Могадишо погибли 39 человек, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение правоохранительных органов.

В полиции заявили: «Мы подтвердили, что в ходе вчерашних взрывов погибли 39 мирных жителей, а еще 40 получили ранения. Число погибших может возрасти, потому что некоторые люди все еще отсутствуют».

Напомним, 9 ноября в столице Сомали Могадишо произошли по меньшей мере три взрыва, а также были слышны звуки выстрелов. Сначала сообщалось о 17 погибших.

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб, которая планировала атаковать правительственных и военных чиновников. 

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