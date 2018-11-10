Число жертв теракта в Сомали возросло до 30 человек

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб

В результате взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли 30 человек, сообщает Alarabiya со ссылкой на медиков.

"Местная служба скорой помощи сообщила, что ее экипаж перевез 30 тел с места взрыва", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, в столице страны Могадишо взорвались три автомобиля, которые оказались около гостиницы в центре города.

"Ответственность за теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб, которая планировала атаковать правительственных и военных чиновников. Однако, по словам свидетелей, большинство погибших являются гражданскими лицами, которые оказались на улице около гостиницы", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября в столице Сомали Могадишо произошли по меньшей мере три взрыва, а также были слышны звуки выстрелов. Сообщалось о 17 погибших.