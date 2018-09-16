Число жертв тайфуна Мангхут на Филиппинах возросло до 25

Многочисленные жертвы вызваны оползнями, к которым привел тайфун

По меньшей мере 25 человек погибли из-за тайфуна Мангхут на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой советника президента страны Франсиса Толено.

По его словам, многочисленные жертвы вызваны оползнями, к которым привел тайфун.

Как передает CNN Philippines со ссылкой на полицию, в Кордильерском административном регионе Филиппин погибли 20 человек, еще столько же получили ранения. Также 13 человек числятся пропавшими без вести.

По данным Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни. Сейчас тропический циклон движется в сторону Гонконга.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Тайфун Мангхут преодолел крупнейший филиппинский остров Лусон и движется на запад, в сторону Китая, со скоростью 30 км/ч. Он может достичь Гонконга днем 16 сентября.