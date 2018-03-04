Число жертв шторма в США достигло восьми человек

Число погибших в результате шторма на восточном побережье США возросло до восьми, сообщает NBC.
Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов восточного побережья США.
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Без света остались более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов. Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.
Nor’easter brought dramatic flooding to the East Coast. https://t.co/kDOa1IyeW2 pic.twitter.com/hJNKWkzRC2— Good Morning America (@GMA) 3 марта 2018 г.
Deadly Nor’easter slams East Coast; massive storm surge and coastal flooding. @GioBenitez reports. https://t.co/0gdURW0Vc7 pic.twitter.com/SYm8xq7oGL— Good Morning America (@GMA) 3 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что из-за масштабного циклона в США погибли 5 человек. Еще 1,2 миллиона остаются без электричества.
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