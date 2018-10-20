Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61

В Индии количество жертв наезда поезда на толпу возросло до 61 человека.

Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя больницы в городе Амритсаре.

Еще 80 человек госпитализированы, 25 из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Напомним, в пятницу, 19 октября, в Индии поезд врезался в толпу людей, которые наблюдали за театрализованным представлением по случаю популярного индуистского праздника Дашахра. Ранее сообщалось о 59 погибших.