Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61

В Индии количество жертв наезда поезда на толпу возросло до 61 человека.
Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя больницы в городе Амритсаре.
Еще 80 человек госпитализированы, 25 из них находятся в очень тяжелом состоянии.
Напомним, в пятницу, 19 октября, в Индии поезд врезался в толпу людей, которые наблюдали за театрализованным представлением по случаю популярного индуистского праздника Дашахра. Ранее сообщалось о 59 погибших.
Журнал Новое Время №38
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