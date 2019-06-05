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Число жертв крушения прогулочного катера в Будапеште возросло до 11

Вчера, 05:25
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Число жертв крушения прогулочного катера в Будапеште возросло до 11 - фото

REUTERS/Marko Djurica

Уже обнаружено 11 тел, еще 17 человек остаются пропавшими без вести

Во вторник, 4 июня, в Будапеште дайверы нашли тела еще двух жертв крушения прогулочного катера, столкнувшегося с туристическим судном в водах Дуная 29 мая.

Об этом сообщает АР.

По данным агентства, тело туриста из Южной Кореи обнаружено в 58 км от места происшествия. Кроме того, дайверы нашли тело женщины в затонувшем катере на глубине девяти метров под водой.

В понедельник, 3 июня, были найдены тела еще двоих погибших — мужчины и женщины.

Проведение поисковой операции затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

Как уточняет агентство, уже обнаружено 11 тел, еще 17 человек остаются пропавшими без вести.

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Напомним, столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.

Представитель венгерской полиции сообщил, что гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом Русалка в Будапеште.

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