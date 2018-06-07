Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 99 человек, сообщает АР со ссылкой на данные Института судебной медицины Гватемалы.
Отмечается, что далось идентифицировать 28 погибших.
По данным агентства, 192 человека числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что вулкан Фуэго в Гватемале произвел второе извержение, власти объявили срочную эвакуацию населения.
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Ранее сообщалось о 75 погибших.
Напомним, 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.
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Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.
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