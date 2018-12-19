Число умерших от отравления едой в индийском храме возросло до 15 человек
Количество умерших в результате отравления обрядовой едой в индийском храме возросло до 15 человек,сообщает TRT World со ссылкой на местную полицию.
"Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек", - сообщили в полиции.
По данным правоохранительных органов, лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса - пестицида, разрушающего нервную систему.
После употребления обрядовой пищи в храме в штате Карнатака более 100 человек были госпитализированы.
Сейчас полиция выясняет, как именно яд попал в пищу.
"Мы задержали несколько человек и осуществляем дальнейшие следственные действия", - отметили там.
Напомним, на юге Индии от острого отравления на одной из религиозных церемоний погибло 11 человек, среди которых двое детей.