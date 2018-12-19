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Число умерших от отравления едой в индийском храме возросло до 15 человек

Сегодня, 05:19
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Лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи пестицида, разрушающего нервную систему

Количество умерших в результате отравления обрядовой едой в индийском храме возросло до 15 человек,сообщает TRT World со ссылкой на местную полицию.

"Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек", - сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса - пестицида, разрушающего нервную систему.

После употребления обрядовой пищи в храме в штате Карнатака более 100 человек были госпитализированы.

Сейчас полиция выясняет, как именно яд попал в пищу.

"Мы задержали несколько человек и осуществляем дальнейшие следственные действия", - отметили там.

Напомним, на юге Индии от острого отравления на одной из религиозных церемоний погибло 11 человек, среди которых двое детей.

Теги:   Отравление Индия Храм

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