Число пострадавших от взрыва на оборонном заводе в РФ достигло 85 человек Сегодня, 00:47 Цей матеріал також доступний українською Elena Sorokina via REUTERS Elena Sorokina via REUTERS

Министерство здравоохранения России сообщает, что после взрыва в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области за медицинской помощью обратилось 85 человек.

Среди них 39 — работники завода, сообщает Интерфакс.

«По последним данным, в связи со взрывом на территории завода Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города», — сообщили в Минздраве РФ.

Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.

В близлежащих домах в населенном пункте Пира нарушено электроснабжение.

По данным СМИ, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила.