18 ноября 2018, воскресенье

Число погибших в результате пожаров в Калифорнии достигло 76 человек

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В Калифорнии продолжаются лесные пожары

В Калифорнии продолжаются лесные пожары

Шериф округа Бьютт в Северной Калифорнии Кори Хонеа заявил, что количество жертв лесных пожаров, которые охватили штат, достигло 76 человек.

Об этом передает Associated Press.

Число людей, которые числятся пропавшими без вести, превысило 1300 человек.

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12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

 

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