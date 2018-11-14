14 ноября 2018, среда

Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в Калифорнии возросло до 50

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Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек

Уже по меньшей мере 50 человек стали жертвами опустошительных лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния.

Почти все тела погибших были найдены в районе города Парадайс, еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу, сообщает DW.

Реальное число погибших может оказаться еще выше, поскольку десятки человек числятся пропавшими без вести.

Нынешние пожары повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.

При этом побороть стихию пока не удается: накануне местные власти предположили, что на тушение огня может потребоваться три недели.

Напомним, 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия. Тогда сообщалось, что число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

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