22 сентября 2018, суббота

Число погибших в результате крушения парома в Танзании возросло до 207 человек

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На борту находилось до 500 человек
Фото: citizentv.co.ke

На борту находилось до 500 человек

Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 207 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Государственная телерадиокомпания TBC сообщила, что число погибших достигло 207 человек", - говорится в сообщении.

В субботу, 22 сентября, четыре военных водолазы возобновили поиски людей. Дайверам удалось найти живым мужчину. Его в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Напомним, 20 сентября в крупнейшем озере в Африке Виктория между островами УКАР и Буголора перевернулся и затонул паром MV Nyerere.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате аварии. Остальные пассажиры считаются пропавшими без вести. Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен - на борту находилось до 500 человек.

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