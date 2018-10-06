Число погибших при землетрясении в Индонезии превысило 1640 человек

Землетрясение и цунами унесло много жизней

Количество погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1 648 человек.

Об этом сообщил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, передает detikNews.

По его словам, в общей сложности 1 648 тел из Палу, Дунгалы и Сиги были захоронены. 563 человека считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек могут оставаться под завалами из-за землетрясения в Индонезии. Официальные власти подтвердили гибель 1 571 человека.

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28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.