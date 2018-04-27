Число погибших при наезде на людей в Мюнстере возросло до четырех

Число погибших в результате наезда на людей в немецком Мюнстере возросло до четырех, передает DW со ссылкой на городские власти.

"Последней жертвой стал 74-летний мужчина из близлежащего города Хамм, который скончался в больнице Мюнстера", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, включая водителя, жертвами трагедии стали три человека.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер в толпу людей врезался грузовик. За рулем грузовика находился 48-летний немец, страдающий психическими заболеваниями.