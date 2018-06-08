Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 109

Власти Гватемалы подтвердили смерть 109 человек в результате извержения вулкана Фуэго, передает AP со ссылкой на данные Института судебной медицины Гватемалы.

Отмечается, что около 200 человек считаются пропавшими без вести, и окончательное число жертв может возрасти.

Как сообщается, спасатели приостановили поисковые работы в зоне бедствия. Государственное агентство по борьбе со стихийными бедствиями объяснило это плохими погодными условиями: накануне прошел сильный дождь, существует высокая вероятность схода селей и лавин.

Опасность для спасателей также представляет все еще не остывший вулканический пепел.

Кроме того, с момента извержения прошло 72 часа - это означает, что вероятности найти кого-то из людей, оставшихся под обломками, в живых, крайне мала.

Многие родственники пропавших без вести пытаются продолжать поиски сами, подвергая себя большой опасности.

Ранее сообщалось о 99 погибших.

Ранее сообщалось, что вулкан Фуэго в Гватемале произвел второе извержение, власти объявили срочную эвакуацию населения.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

Напомним, 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.