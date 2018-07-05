05 июля 2018, четверг

Число погибших от жары в Канаде достигло 17 человек

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Иллюстрационное фото
© Pixabay

Иллюстрационное фото

Доктор Дэвид Кайзер, который возглавляет региональный Департамент здравоохранения Монреаля, сообщил, что жертвами жаркой погоды стали 17 человек.

Об этом передает CNN.

Доктор сообщил, что большинство погибших были одинокие мужчины старше 50 лет.

Напомним, власти Квебека предупредили, что аномальная жара продержится в регионе еще два дня. Местным жителям советуют проявлять бдительность, пить много воды и большую часть времени находится в помещениях, где есть кондиционер.

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