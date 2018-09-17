Число погибших от урагана Флоренс увеличилось до 18 человек

К данному моменту ураган ослабел до уровня тропической депрессии

Число жертв урагана Флоренс в Соединенных Штатах увеличилось до 18 человек, передает телеканал CBS.

"По меньшей мере 18 человек погибли в результате инцидентов, связанных со штормом", - говорится в сообщении телекомпании.

Отмечается, что около 740 тысяч домов и предприятий остаются без электричества.

Кданному моменту ураган ослабел до уровня тропической депрессии.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

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В пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра.