Число погибших от урагана Флоренс увеличилось до 18 человек

Число жертв урагана Флоренс в Соединенных Штатах увеличилось до 18 человек, передает телеканал CBS.
"По меньшей мере 18 человек погибли в результате инцидентов, связанных со штормом", - говорится в сообщении телекомпании.
Отмечается, что около 740 тысяч домов и предприятий остаются без электричества.
Кданному моменту ураган ослабел до уровня тропической депрессии.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
В пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра.
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