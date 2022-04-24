Число погибших в результате пожара в российском военном НИИ выросло до 17

24 апреля, 20:41
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Пожар в военном НИИ в Твери (Фото:Baza)

Пожар в военном НИИ в Твери (Фото:Baza)

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В результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ в Твери погибли 17 человек.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Местонахождение восьми человек не установлено после пожара в военном институте в Твери», — добавил собеседник агентства.

Видео дня

В четверг, 21 апреля, в Твери загорелся Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ. Ранее сообщалось о пяти погибших и около 30 пострадавших.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Минобороны РФ Пожежа

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