Число погибших в результате пожара в российском военном НИИ выросло до 17 24 апреля, 20:41 Цей матеріал також доступний українською Пожар в военном НИИ в Твери (Фото:Baza)

В результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ в Твери погибли 17 человек.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Местонахождение восьми человек не установлено после пожара в военном институте в Твери», — добавил собеседник агентства.

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В четверг, 21 апреля, в Твери загорелся Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ. Ранее сообщалось о пяти погибших и около 30 пострадавших.

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