Число погибших в Индии в результате обрушения моста возросло до 120 человек 31 октября, 04:43 Обвал канатного моста через реку Маччху (Фото:ANI/ Handout via REUTERS)

После обвала канатного моста через реку Маччху в районе Морби в индийском штате Гуджарат погиблj по менее 120 человек.



В воскресенье вечером, 30 октября, обрушился канатный мост через реку Маччху в районе Морби в индийском штате Гуджарат. Его всего четыре дня назад открыли после реконструкции. На момент инцидента на мосту находились ориентировочно 500 человек.

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Министр внутренних дел Гуджарат Харш Сангхави заявил, что более 70 человек спасены и доставлены в больницу. Он также добавил, что нет угрозы жизни большинства людей, которых удалось спасти.

Канатный мост Морби – историческое сооружение, построенное много лет назад. После ремонта и реконструкции его снова открыли всего четыре дня назад, 26 октября, по случаю гуджаратского Нового года. Власти утверждают, что мост обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей.

