19 июня 2018, вторник

Число беженцев во всем мире достигло рекордной отметки - ООН

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Беженцы покидают свои дома из-за войны, насилия и преследований

Беженцы покидают свои дома из-за войны, насилия и преследований

По итогам 2017 года в мире насчитывается 68,5 млн беженцев, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по делам мигрантов.

Отмечается, что эта цифра увеличилась на 2,9 млн человек по сравнению с предыдущим отчетным годом и достигла рекордной отметки.

В ООН уточнили, что почти 69 млн человек бежали от войны, насилия или преследования в своих странах. За последние десять лет этот показатель увеличился почти на 50%.

Беженцем является каждый 110 человек в мире. Быстрому росту числа перемещенных лиц за последние пять лет в значительной мере способствовал сирийский кризис, а также ситуация в Бурунди, ЦАР, Мьянме, Южном Судане, Украине и Йемене.

Около 70% из числа всех беженцев составляют мигранты из Сирии (6,3 млн человек), Афганистана (2,6 млн), Южного Судана (2,4 млн), Мьянмы (1,2 млн) и Сомали (986 тыс.).

В отчете также называются страны, которые в 2017 году приняли наибольшее количество беженцев. В лидерах Турция (3,5 млн человек), а также Пакистан и Уганда, которые приняли по 1,4 млн человек.

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