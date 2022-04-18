Впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало 18 апреля, 06:45 Цей матеріал також доступний українською По официальным данным, 870 тысяч украинских беженцев уже вернулись домой (Фото:Укрзализныця via Facebook)

Впервые с начала полномасштабной войны России против Украины из Польши в Украину въехало больше людей, чем выехало.



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Как сообщает BBC со ссылкой на данные польской пограничной службы, 16 апреля границу Украины пересекли 22 тысячи человек, а уехали 19 200 человек.

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Отмечается, что некоторые люди возвращаются, чтобы увидеть семью, возможно, всего на несколько дней, и остаются недалеко от границы, прежде чем вернуться назад.

Другие, вероятно, направляются домой и говорят, что останутся, несмотря на предупреждения властей, в частности, мэра Киева Виталий Кличко, который заявлял, что возвращаться в столицу Украины пока небезопасно.

По данным ООН, 5 млн людей бежали из Украины с начала войны, но сейчас более 650 тыс. человек вернулись назад из Польши.

Сообщалось, что 870 тыс. украинских беженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой.



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