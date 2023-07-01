Количество членов Компартии Китая приблизилось к 100 млн человек 1 июля, 04:58 Съезд компартии КНР (Фото:REUTERS)

В состав правящей Коммунистической партии Китая по состоянию на конец 2022 года входили 98,041 миллиона человек. Количество ее членов по сравнению с 2021 годом выросло почти на 1,33 миллиона, или на 1,4%.

Об этом сообщает Синьхуа. со ссылкой на данные организационного отдела Центрального комитета КПК.



Согласно обнародованным данным, на конец 2022 года членами КПК были 29,3 миллиона женщин, что составляет почти 30% от общей численности партии. Представители этнических меньшинств составляют 7,6%, или 7,4 миллиона человек.

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В рядах КПК состоят 12,4 миллиона человек в возрасте до 30 лет, 11,5 млн в возрасте от 31 до 35 лет, 10,4 млн — от 36 до 40 лет и примерно по 9 миллионов в возрасте от 41 до 60 лет.

Самой многочисленной возрастной группой в КПК являются те, кому за 60, — таких в партии около 27,4 миллиона.

При этом КПК насчитывала около 5,1 миллиона организаций первичного уровня, что на 129 тысяч больше, чем в предыдущем году.

В Китае КПК имеет приоритет при принятии государственных решений и определении государственной политики.