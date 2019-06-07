Четыре грамма или десятки расследований. За что на самом деле в РФ задержали корреспондента Медузы Вчера, 17:34 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Таисия Бекбулатова/Meduza Иван Голунов Таисия Бекбулатова/Meduza

В столице РФ Москве российские полицейские задержали 36-летнего корреспондента отдела расследований Медузы Ивана Голунова. Журналист свою вину отрицает.



По словам его адвоката Дмитрия Джулая, журналиста задержали в четверг, 6 июня, в 14:30 рядом со станцией метро Цветной бульвар, когда он направлялся на встречу с источником.

Также отмечается, что журналиста задержали несколько оперативников. При досмотре они обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом, еще один сверток был найден при обыске в квартире Голунова.

Журналиста подозревают в производстве и сбыте наркотиков

В свою очередь в МВД РФ утверждают, что при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

После обыска журналиста доставили в полицейский отдел, где сообщили, что он подозревается в совершении преступления по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как сообщает следователь Игорь Лопатин, Голунов задержан при попытке сбыта наркотического вещества — мефедрона.

Четырнадцать и двенадцать

Как сообщают генеральный директор Медузы Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков, Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом.

Следователь Лопатин связался с подругой Голунова, корреспонденткой русской службы ВВС Светланой Рейтер глубокой ночью — примерно через 14 часов после задержания.

Как сообщила Рейтер, в 03:42 утра 7 июня ей позвонил следователь. Он сказал, что Голунова задержали «прямо сейчас» при «покушении на сбыт наркотика мефедрона» и сказал, где находится журналист.

Полицейские отобрали у Голунова телефон и более 12 часов не позволяли вызвать адвоката

Во время разговора со следователем Рейтер услышала, как Голунов сказал, что его задержали не ночью, а еще в два часа дня 6 июня и подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.

Полицейские, по словам журналиста, отобрали у него телефон и более 12 часов не позволяли вызвать адвоката.

Отмечается, что Иван вместе с адвокатом просил взять у него смывы рук и срезы ногтей. Это экспертиза, которая может подтвердить или опровергнуть контакт с наркотическими веществами. Однако в ходатайстве было отказано.

«Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался», — ответили в МВД.



По информации Настоящего времени, 7 июня Голунов рассказал адвокату, что после задержания его избили. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Журналист вместе с адвокатом просил вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. В этом им тоже отказали.

«Официально заявляем, что сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ, избили при задержании, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Одна из девяти

В МВД РФ также опубликовали девять фотографий якобы из квартиры Ивана Голунова. Российские силовики утверждали, что фотографии «сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

Только одна фотография из девяти была сделана у журналиста дома

Однако близкие Голунова рассказали Медузе, что только одна фотография из девяти была сделана у журналиста дома. Остальные восемь снимков — из другого места.

Его сосед по квартире уточнил в комментарии русской службе ВВС, что в квартире Голунова сделан лишь один из кадров, на котором снят загранпаспорт. Где были сделаны остальные снимки, он не знает.

На одной из фотографий изображены стикеры с записями, написанными от руки. Там предположительно описывается формула вещества. Коллеги Голунова из Медузы подчеркивают, что у них есть записные книжки Голунова и рукописные черновики его статей, и надписи на стикерах на фото сделаны не его рукой.

Позже в пресс-службе МВД признали, что только одна из фотографий была сделана в квартире журналиста Медузы. Там отметили, что остальные фотографии были сделаны «в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный».

Фото: МВД России

Два миллиарда

В Медузе отмечают, что Иван Голунов является одним из самых известных журналистов-расследователей России.

Голунов известен расследованиями о коррупции московских властей. Ему пренадлежит расследование о родственниках вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

Журналист также рассказал, как и сколько братья Ротенберги зарабатывали на украшении новогодней Москвы. Выяснил, кто заработал на установке новых «золотых» общественных туалетов и сколько мэрия Москвы потратила на поддержку городских и районных СМИ.

Есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности

Когда Голунов обнаружил, что московские власти собираются потратить почти 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства, тендер по этому вопросу был отменен.



«Профессиональная репутация Ивана Голунова безупречна. Он дотошный, честный и беспристрастный журналист. Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем. Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. Медуза будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами» — говорится в сообщении Медузы.

Сам журналист отказался признать вину в сбыте наркотиков и сказал, что считает случившееся провокацией.

«Оперативники сработали очень топорно», — пояснил он.

На данный момент у здания МВД РФ проходят пикеты российских журналистов в поддержку корреспондента Медузы. Уже задержали Александра Поливанова, Викторию Микиша, Илью Азара, Викторию Ивлеву, Павла Канигина, Григория Туманова, Виктора Шендеровича, Андрея Борзенко, Анну Нарынской, Игоря Садреева, Александра Уржанова и Александра Горбачева.

