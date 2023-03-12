Четыре года в бомбоубежище. Почему жители Рамсгейта в конце Второй мировой с сожалением покидали крупнейшее в мире укрытие 12 марта, 12:00 Эксклюзив NV Жители Лондона скрываются от налета Люфтваффе на станции Aldwych, 8 октября 1940 года. Хотя Рамсгейт бомбили гораздо меньше, жители этого города обустроили свое укрытие и долго не хотели из него выходить (Фото:АР)

Во время Второй мировой войны подземный тоннель стал убежищем для тысяч жителей британского города Рамсгейт, где они впоследствии обустроились с максимально возможным комфортом — со столовой, медпунктом, туалетами и даже отдельными квартирами.

Первый рейд Люфтваффе на Рамсгейт длился менее пяти минут, но нацистские самолеты сбросили на британский город около 500 фугасных бомб. Тогда, 24 августа 1940 года, враг опустошил всего одну квадратную милю (2,5 км. кв). Но поскольку Рамсгейт был плотно застроен, сотни его жителей остались без крова.

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Пустая улица Рамсгейта перед налетом 24 сентября 1940 года / Фото: АР

Мало кто пострадал физически тогда, потому что незадолго до налета знаменитые своей дисциплиной констебли бросились выгонять жителей из их домов. А один как знак своего присутствия на посту оставил свой шлем на перекрестке.

Почти целый город — 35 тыс. жителей — успел скрыться в подземном тоннеле, который простирался на четыре км и имел несколько выходов. Его проложили вручную еще в 1863 году, и до 1927-го по нему ходили товарные поезда в порт, который до сих пор остается важнейшим на юго-востоке Англии.

Некоторые из рамсгейтцев заранее обустроили себе в пустом тоннеле определенные удобства еще в середине лета. Но после налета община города добилась, чтобы государство сделало укрытие более или менее пригодным для жизни всех.

Нужно понимать подавленность первых дней, ведь англичане веками воспитывали в себе принцип Мой дом — моя крепость. А крепости в Рамсгейте были еще и недешевы, поскольку это курортный город, куда в сезон выбирались даже отдыхающие из столицы.

Местные власти тогда добились, чтобы в тоннеле могли поместиться 60 тыс. жителей всего округа. Вскоре в этом бомбоубежище появились своеобразные квартиры. Правда без плотных стен, а местами и без них.

Ramsgate Deep Shelter - 1940 (1940) https://www.youtube.com/watch?v=RyIK91GF1es

Большинство рамсгейтцев уехали в центральные графства, Рождество 1940-го в тоннеле отмечали около тысячи его новоселов. Их даже возмутили заголовки в газетах типа Серьезное нарушение прав в Рамсгейтских тоннелях. Как это у нас нет уборных? А Elsan? Это была фирма, которая разработала прототип современных биотуалетов — металлическая бочка с довольно удобным сиденьем и крышкой. Для вентиляции здесь продолбали несколько отверстий в 20-метровом каменном потолке.

Правда, дети не ходили в школу, но их здесь осталось чуть больше десятка, и их пытались обучать родители или соседи.

С апреля 1941 года ситуация значительно улучшилась, потому что в Рамсгейте оставалась власть, которая предоставила «тоннельцам» специально сконструированные кабины с противопожарными промежутками из огнеупорного материала. Обустроили небольшой пункт медицинской помощи, который стал свидетелем рождения по крайней мере двоих детей.

Пожалуй, важнейшей частью инфраструктуры тоннеля было открытие столовой компании Messrs Shooters Ltd. Ее построили из бывшей сцены, привезенной с пляжа. Столовая работала каждый день с 05:30 до 22:00, предлагала завтраки, обеды и ужины и одновременно обслуживала 40 человек.

Столовая в Рамсгейтском тоннеле / Фото: ramsgatetunnels.org