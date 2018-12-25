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Четверых детей, пострадавших от взрыва в колледже Керчи, выписали из больницы в Москве

Сегодня, 12:50
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Детям нужно ещё пройти курс реабилитации

Четверых детей, которые пострадали в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи, выписали из больниц Москвы.

Об этом сообщил ТАСС "министр" здравоохранения Крыма Александр Голенко.

В Крыму их ждет реабилитация, в частности, детей отправят в санаторий в Евпатории.

По словам Голенко, в клиниках Москвы остаются еще шестеро пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в больницах оккупированного РФ Крыма до сих пор остаются десять пострадавших в результате стрельбы в колледже Керчи.

Напомним, в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. В результате погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков, который также устроил стрельбу в здании учебного заведения. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Теги:   Взрыв Керчь Крым

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