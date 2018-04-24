Четверо военных получили ранения из-за случайного запуска ракеты на юге Бельгии

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Трое военных получили незначительные ранения

Трое военных получили незначительные ранения

На юге Бельгии четверо военных получили ранения из-за случайного запуска ракеты.

Как сообщает RTBF, инцидент произошел на военной базе. Ракету запустили случайно, когда проводились работы по ее модернизации.

Трое солдат получили незначительные ранения, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики оценивают его как стабильное.

Полиция оцепила территорию, где произошел инцидент.

По данному факту ведется расследование.           

Напомним, 5 апреля на полигоне 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины в Кривом Роге в результате взрыва неустановленного предмета получили ранения трое военнослужащих Национальной гвардии.

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