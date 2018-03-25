Четверо детей погибли в пожаре в торговом центре в Кемерово

В российском городе Кемерово горит торгово-развлекательный комплекс Зимняя вишня, сообщает Интерфакс.

В пожаре погибли четверо детей. Пожарные нашли их тела в детской комнате, по данным Следственного комитета РФ.

На видео, которые публикуют журналисты и местные жители, видно, как люди пытаются спастись от огня, выпрыгивая из окон. На одном из видео видно, как из окна третьего этажа спрыгнул молодой человек. Сообщается о семи пострадавших.

Из горящего здания эвакуированы более 200 человек. Сейчас горит весь третий этаж торгового центра. На месте работают все службы Кемерово.

По предварительной информации, загорелся поролон на четвертом этаже комплекса, где располагается кинотеатр и детские аттракционы.

Во время пожара в одном из помещений торгового центра взорвался газовый баллон. В данный момент огонь распространился на крышу здания, она горит открытым огнем.