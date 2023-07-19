В связи с агрессией РФ против Украины. Парламент Чехии утвердил оборонное соглашение с США 19 июля, 22:12 Министр обороны Чехии Яна Чернохова считает, что новое оборонное соглашение с США усилит военное сотрудничество (Фото:ČTK/Šulová Kateřina)

В среду, 19 июля, нижняя палата парламента Чехии проголосовала за одобрение нового договора о сотрудничестве с США, который вступит в силу после подписи президентом страны Петром Павелом.

Об этом сообщает CTK.

Дебаты по соглашению в Палате депутатов продолжались 4,5 часа. На ответы для вопросов парламентариев была приглашена министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова.

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Она заявила, что оборонный договор с США предоставит Праге дополнительную гарантию безопасности. По ее мнению, она является важным моментом соглашения в связи с европейской безопасностью из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.

«В этой ситуации мы не можем обойтись без прочного союза с другими демократическими странами», — подчеркнула Чернохова и добавила, что соглашение является чрезвычайно важным, особенно когда «всего в нескольких сотнях километров от наших границ на восток происходит жестокая российская военная агрессия и когда Европе угрожает крупнейший военный конфликт со времен Второй мировой войны».

После длительного обсуждения 115 из 144 присутствующих депутатов поддержали этот документ, против проголосовали 14.

Против выступили представители евроскептической партии «Свобода и прямая демократия« (SPD), а также несколько депутатов партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша, известного своими пророссийскими заявлениями.

Поскольку верхняя палата чешского парламента уже одобрила этот документ, то теперь по процедуре нужна подпись президента Чехии. CTK пишет, что глава государства Павел планирует это сделать как можно скорее.