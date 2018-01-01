Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Миллион евро каждому
Петр Олещук
Что на самом деле произошло в Керченском проливе?
Иван Яковина
3 декабря: Гибель цивилизации и президент-зомби
Питер Дикинсон
От Азова до Вашингтона. Как Кремль торгует русофобией

Чешские спецслужбы обвинили российских хакеров в атаках на военные объекты

Сегодня, 08:31
17
Цей матеріал також доступний українською

Военные объекты Чехии стали мишенью российских хакеров

По данным Службы безопасности и информации (BIS) Чехии, военные объекты страны подверглись кибератакам со стороны российских хакеров.

В отчете BIS говорится, что хакеры взломали учетные записи электронной почты лиц, связанных с министерством обороны и вооруженными силами.

Кроме того, по данным чешской спецслужбы, Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии.

"Размер российской дипломатической миссии и большое число работающих в ней лиц, связанных с российскими разведслужбами, увеличивает риск разглашения тайн граждан Чехии, а именно политиков и госслужащих", - говорится в отчете.

В спецслужбе подчеркнули, что Россия, используя "общую гибридную стратегию", стремится подорвать ЕС и НАТО, в частности, путем ослабления стран-членов по отдельности.

Ранее сообщалось, что BIS заявила о причастности российских спецслужб к хакерским атакам на Министерство иностранных дел Чехии в 2017 году.

В октябре правоохранительные органы Чехии арестовали восемь граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в систему выдачи вида на жительство.

Теги:   Российские хакеры Кибератаки Чехия Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 07:34

article_img
"Подарок Москве": сенаторы США призвали Трампа не выходить из ракетного договора с РФ

Читайте также

Статьи

Вчера, 21:15

article_img
На что жить будем. Риски и позитивы госбюджета на 2019 год – итоги экспертного опроса НВ
Страны

Вчера, 20:42

article_img
I Amsterdam: В Амстердаме демонтировали знаменитую инсталляцию
Геополитика

Вчера, 20:26

article_img
Хорватский телеканал показал карту Украины без Крыма: посольство отреагировало на инцидент