Чешские спецслужбы обвинили российских хакеров в атаках на военные объекты Сегодня, 08:31 17 Цей матеріал також доступний українською Военные объекты Чехии стали мишенью российских хакеров

По данным Службы безопасности и информации (BIS) Чехии, военные объекты страны подверглись кибератакам со стороны российских хакеров.

В отчете BIS говорится, что хакеры взломали учетные записи электронной почты лиц, связанных с министерством обороны и вооруженными силами.

Кроме того, по данным чешской спецслужбы, Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии.

"Размер российской дипломатической миссии и большое число работающих в ней лиц, связанных с российскими разведслужбами, увеличивает риск разглашения тайн граждан Чехии, а именно политиков и госслужащих", - говорится в отчете.

В спецслужбе подчеркнули, что Россия, используя "общую гибридную стратегию", стремится подорвать ЕС и НАТО, в частности, путем ослабления стран-членов по отдельности.

Ранее сообщалось, что BIS заявила о причастности российских спецслужб к хакерским атакам на Министерство иностранных дел Чехии в 2017 году.

В октябре правоохранительные органы Чехии арестовали восемь граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в систему выдачи вида на жительство.