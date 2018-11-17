17 ноября 2018, суббота

Чешские протестанты выбросили на помойку цветы, возложенные Бабишем к мемориалу. Полиция начала расследование этого факта

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Протесты в Чехии

Протесты в Чехии

17 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возложил цветы к мемориалу на Национальном проспекте в Праге, которые впоследствии чешские активисты, которые не поддерживают политику главы правительства, выбросили в урну.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Активисты также выбросили и цветы, принесенные лидером партии Свобода и прямая демократия Томио Окамуром. В помойке оказался также букет от президента Милоша Земана, который лично не участвует ни в одном из мероприятий ко Дню борьбы за свободу и демократию.

Чешская полиция начала расследование по факту выброса цветов.

Напомним, 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради скрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

Утром 17 ноября глава чешского правительства вылетел к своему сыну в Швейцарию.

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