Чешские протестанты выбросили на помойку цветы, возложенные Бабишем к мемориалу. Полиция начала расследование этого факта

17 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возложил цветы к мемориалу на Национальном проспекте в Праге, которые впоследствии чешские активисты, которые не поддерживают политику главы правительства, выбросили в урну.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Активисты также выбросили и цветы, принесенные лидером партии Свобода и прямая демократия Томио Окамуром. В помойке оказался также букет от президента Милоша Земана, который лично не участвует ни в одном из мероприятий ко Дню борьбы за свободу и демократию.

Чешская полиция начала расследование по факту выброса цветов.

Напомним, 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради скрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

Утром 17 ноября глава чешского правительства вылетел к своему сыну в Швейцарию.